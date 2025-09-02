Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı

Haberler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş, Aerobik Cimnastik kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda tek kadın ve çiftler kategorisinde iki altın madalya kazandı. Antrenörleri Gürkan Er eşliğinde, sporcular başarılarının devam edeceğini belirtti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş Aerobik Cimnastik kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda tek kadın ve çiftler kategorisinde iki altın madalya kazandı.

Aerobik Cimnastik kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, elemede 19.900, finalde ise 19.400 puan alarak altın madalya kazandı. Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş çiftte ise 18.700 puan alarak birinciliğe ulaştı.

Antrenörleri MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Gürkan Er eşliğinde Şampiyonaya katılan sporcular, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar'a ve Kulüp Başkanı Prof. Dr. Murat Taş'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, başarılarının yükselerek devam edeceğinin sözünü verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
