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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak.

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Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2026-27 sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. TVF Burhan Felek Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Manisa temsilcisi, ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2026-27 sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Geçen sezon 1'inci Lig'de kupa kaldıran başantrenör Görkem Kazan ile yola devam eden yeşil-beyazlılar, yenilenen kadrosuyla ilk sınavına çıkacak. Manisa temsilcisi yıldızlar topluluğu Fenerbahçe karşısında sürpriz bir galibiyete imza atmaya çalışacak. Kupadan elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde bu sezon kalıcı olmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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