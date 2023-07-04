Üye Girişi
Haberler
Manisa Büyükşehir Belediyespor, NBA patentli guard Elijah Hughes'u kadrosuna kattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, NBA patentli guard Elijah Hughes'u kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hareketli takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, NBA patentli guard Elijah Hughes'u 1 yıllığına kadrosuna kattı. Hughes, geçen sezon NBA Gelişim Ligi takımlarından Wisconsin Herd forması giydi.

p> Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hareketli takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, NBA patentli guard Elijah Hughes'u 1 yıllığına kadrosuna kattı.

NCAA kariyerini Syracuse'da geçiren 25 yaşında, 1.96 boyundaki Hughes, 2020 NBA Draftı'nda 2'nci tur 39'uncu sıradan New Orleans Pelicans tarafından seçildi. Elijah Hughes, 2020-2022 arasında Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları ile 54 NBA maçında 2.9 sayı, 1.2 ribaund, 0.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Hughes, geçen sezon  NBA Gelişim Ligi (G League) takımlarından Wisconsin Herd forması giydi.Manisa BŞB'de takımdan ayrılan Erdi Gülaslan ise Büyükçekmece'ye imza attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Türkiye Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title