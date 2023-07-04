Manisa Büyükşehir Belediyespor, NBA patentli guard Elijah Hughes'u kadrosuna kattı

NCAA kariyerini Syracuse'da geçiren 25 yaşında, 1.96 boyundaki Hughes, 2020 NBA Draftı'nda 2'nci tur 39'uncu sıradan New Orleans Pelicans tarafından seçildi. Elijah Hughes, 2020-2022 arasında Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları ile 54 NBA maçında 2.9 sayı, 1.2 ribaund, 0.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Hughes, geçen sezon NBA Gelişim Ligi (G League) takımlarından Wisconsin Herd forması giydi.Manisa BŞB'de takımdan ayrılan Erdi Gülaslan ise Büyükçekmece'ye imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor