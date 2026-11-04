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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin'e 3-0 yenildi

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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin'e 3-0 yenildi
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Sultanlar Ligi 7'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray Daikin'e 3-0 yenildi. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçın setleri 29-31, 22-25 ve 25-27 sonuçlanırken Manisa 6'ncı yenilgisini, Galatasaray 3'üncü galibiyetini aldı.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Serhat Semiz

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Begic, Büşra, Gizem Mısra, Vanjak, Nisan, Rasinska, Işıl, Leite, Sude, Merve Nur, Firdevs

GALATASARAY DAIKIN: İlkin, Yasemin, Akimova, Sylla, Janset Cemre, Bongaerts, Ayça, Eylül, Merve, Carutasu, Ege Melisa, Gizem Çerağ

SETLER: 29-31, 22-25, 25-27

SÜRE: 104 dakika

Sultanlar Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray Daikin'e 3-0 mağlup oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 29-31, 22-25 ve 25-27'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Manisa ekibi 6'ncı yenilgisini, Galatasaray ise 3'üncü galibiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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