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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'a mağlup oldu

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'a 83-80'lik skorla mağlup oldu. Maçın hakemleri Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon ve Nazlı Çisil Güngör'dü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 83-80'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Manisa Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Manisa BBSK: Anderson 23, Russel 11, Terry 22, Luther 9, Cruz 9, Dorukhan 6, Ege, Barış, Ayberk

Galatasaray: McCormack 13, Prepelic 12, Walden 13, Sadık 2, Göksenin, Halilovic 11, Buğrahan 17, Bost 11, İsmet 4

1. Periyot: 17-21 (Galatasaray lehine)

Devre: 38-41 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 58-62 (Galatasaray lehine) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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