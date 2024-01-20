Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'a mağlup oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'a 83-80'lik skorla mağlup oldu. Maçın hakemleri Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon ve Nazlı Çisil Güngör'dü.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 83-80'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Manisa Muradiye
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör
Manisa BBSK: Anderson 23, Russel 11, Terry 22, Luther 9, Cruz 9, Dorukhan 6, Ege, Barış, Ayberk
Galatasaray: McCormack 13, Prepelic 12, Walden 13, Sadık 2, Göksenin, Halilovic 11, Buğrahan 17, Bost 11, İsmet 4
1. Periyot: 17-21 (Galatasaray lehine)
Devre: 38-41 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 58-62 (Galatasaray lehine) - MANİSA