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Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ön eleme maçlarına ev sahipliği yapacak

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Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2023-2024 sezonunda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'na ön eleme turundan başlayacak. B Grubu'nda Portekiz'den FC Porto ve Litvanya'dan Nevesis Optibet ile eşleşen takım, Muradiye Spor Salonu'nda 3-5 Ekim tarihlerinde yapılacak maçlarda grup lideri olmak için mücadele edecek.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ön eleme B Grubu maçları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'na ön eleme turundan başlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Münih'te yapılan kura çekimi sonrası B Grubu'nda Portekiz'den FC Porto ve Litvanya'dan Nevesis Optibet ile eşleşti.

Muradiye Spor Salonu'nda 3-5 Ekim'de oynanacak ön eleme maçlarında grupta ilk sırayı alan takım ana tabloya kalacak.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

Büyükşehir Belediyespor Portekiz Litvanya Manisa Spor Haberler

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