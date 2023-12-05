Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Fransa temsilcisiyle karşılaşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu ilk hafta maçında yarın Fransa temsilcisi BCM Gravelines Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00'da başlayacak ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sakat oyuncu bulunmuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu ilk hafta maçında yarın Fransa temsilcisi BCM Gravelines Dunkerque ile karşı karşıya gelecek.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor-BCM Gravelines Dunkerque maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Maçın hazırlıklarını başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sakatlıkları devam eden John Roberson, Daron Russell ve Sinan Sağlam dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Grubun diğer müsabakasında ise bugün İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile Çekya'nın ERA Nymburk takımı karşılaşacak.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, eleme turundan başladığı organizasyonda çıktığı 8 maçta 7 galibiyet aldı.