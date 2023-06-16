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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları dahilinde son iki sezondur Darüşşafaka forması giyen 1999 doğumlu Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları dahilinde son iki sezondur Darüşşafaka forması giyen 1999 doğumlu Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı, alt yaş kategorilerinde defalarca Milli Takım forması terletmiş genç pivot Berke Atar'ı kadrosuna kattı. Geride bıraktığımız iki sezon boyunca Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka forması giyen 1999 doğumlu 2.10'luk pivot Berke Atar ile 2 yıllık mukaveleye imza attı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor basketbol Manisa Spor Spor Haberler

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