Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bakken Bears'ı mağlup etti
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu dördüncü maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 85-80 mağlup etti. Ev sahibi ekip, etkili oyunuyla galibiyete ulaştı.
FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bakken Bears'ı 85-80 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ivor Matejek, Haris Bijedic, Hrvoje Cavar
Manisa BBSK: Emanuel Terry 22, James Anderson 20, Pako Cruz 14, Ryhan Luther 10, Berkay Sinirlioğlu 8, Mustafa Görür 5, Ayberk Olmaz 3, Dorukhan Engindeniz 3, Kaan Sarıaslan, Tolga Birer
Bakken Bears: Ryan Evans 25, Darko Jukic 19, Michel Diouf 13, Berg Pedersen 6, Noah Sorensen 6, Malik Parsons 5, Skyler Bowlin 3, Pinckney 2, Gustav Knudsen 1, Gross Vinther
1.Periyot: 28-23 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 46-39 (Manisa BBSK lehine)
3.Periyot: 64-57 (Manisa BBSK lehine) - MANİSA