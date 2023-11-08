Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup E Grubu 4. hafta maçında Danimarka ekibi Bakken Bears'ı 85-80 mağlup etti. Manisa ekibi, 3. galibiyetini elde etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bakken Bears'ı mağlup etti

SALON: Muradiye

HAKEMLER: İvor Matejek (Çekya), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Berkay 8, Luther 10, Anderson 20, Dorukhan 3, Terry 22, Cruz 14, Tolga, Kaan, Mustafa 5, Ayberk 3

BAKKEN BEARS: Evans 25, Sorensen 6, Jukic 19, Diouf 13, Knudsen 1, Pinckney 2, Parsons 5, Berg 6, Vinther, Bowlin 3

1'İNCİ PERİYOT: 28-23

İLK YARI: 46-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-57

FIBA Europe Cup E Grubu 4'üncü hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Danimarka ekibi Bakken Bears'ı 85-80 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor bu mücadelenin ardından 3 galibiyete ulaştı. Bakken Bears ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Geçen hafta Porto'ya deplasmanda yenilen Manisa ekibi, Muradiye Spor Salonu'ndaki maçta ilk periyodu 28-23, devreyi 46-39, üçüncü periyodu ise 64-57 önde geçti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan ise 85-80 galip ayrıldı. Manisa'da 22 sayıyla Terry, konuk takımda ise 25 sayıyla Evans yıldızlaştı. Manisa ekibi, sıradaki maçında İsveç'te Norrkoping'e konuk olacak.