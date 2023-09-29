Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Cruz 35 sayıyla yıldızlaştı. Konuk ekipte ise Bouteille 19 sayıyla oynadı.

SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russel 16, Sinan 2, Cruz 35, Luther 9, Terry 16, Kaan, Mustafa, Ayberk 5, Anderson 5, Dorukhan, Ragıp 2, Berkay

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Taylor 15, Arca 8, Bouteille 17, Cavanaugh 12, Bouteille 19, Hadi 3, Akif 2, Can, Scrubb 7, Berkay 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-27

İLK YARI: 45-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63

Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 20-27, ilk yarısı 45-46, üçüncü periyodu ise 63-63 sonuçlandı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son periyotta ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Luther ve Cruz'un serbest atışlarıyla son anlara 2 sayı farkla önde girdi. Bahçeşehir'in aldığı mola sonrası son saniyede Bouteille 3 sayılık atışı kaçırınca kazanan 90-88'lik skorla Manisa ekibi oldu. Ev sahibi ekipte Cruz 35 sayıyla yıldızlaştı. Konuk ekipte ise Bouteille 19 sayıyla oynadı.