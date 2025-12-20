Manisa Basket ile Petkimspor rakip oluyor

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ege temsilcilerinden Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor yarın karşılaşacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Petkimspor ligde 11 maçta 4 galibiyet, Manisa Basket de 3 galibiyet aldı. Petkim hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Casademont Zaragoza'yı evinde yenerek grubunda liderliği ele geçirmişti. Manisa Basket'te takımdan ayrılan Mobley'in yerine alınan yeni transferler pivot Hassan Martin ve guard Erik Stevenson yarın ilk kez forma giyecek.

