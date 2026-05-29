Manisa Basket'te Kavut ve gençler milli mesaide

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki dördüncü sezonunu tamamlayan Glint Manisa Basket'te antrenör Serhan Kavut ve genç oyuncular milli mesai verecek. Aynı zamanda U20 Milli Takımı'nın da antrenörlüğünü yapan Serhan Kavut, takımından Batu Eryurtlu ve Yağız Aksu'yu ay-yıldızlı kafileye dahil etti. Serhan Kavut ve Manisalı oyuncular, 2026 FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi şampiyonluk hedefiyle temsil edecek. Manisa ekibi, "2026 FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası kadrosunda U20 Ümit Milli Takımımızda yer alacak başantrenörümüz Serhan Kavut'u ve oyuncularımız Batu Eryurtlu ile Yağız Aksu'yu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" mesajını paylaştı.

