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Manisa Basket, Serhan Kavut'la yola devam edecek

Manisa Basket, Serhan Kavut'la yola devam edecek
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Basketbol Süper Lig ekibi Manisa Basket, baş antrenör Serhan Kavut ile yeni sezonda da birlikte çalışma kararı aldı. Kulüp ve Kavut, gelecek sezon için hedeflerini açıkladı.

BASKETBOL Süper Lig ekiplerinden Manisa Basket takımı baş antrenör Serhan Kavut ile yeni sezonda da yola devam edecek. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Birlikte yapacak daha çok işimiz var. Baş antrenörümüz Serhan Kavut ile yeni sezonda da birlikte devam edeceğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Hocamıza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi. Serhan Kavut ise kulübüyle devam etme kararını büyük bir mutlulukla karşıladığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Kavut, "Glint Manisa Basket ile yolumuza devam edecek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Geçtiğimiz sezon boyunca birlikte zorluklar yaşadık, önemli mücadeleler verdik ve her zaman sahada sonuna kadar savaşan bir takım olmaya çalıştık. Bu süreçte en büyük gücümüz, her koşulda yanımızda olan Manisa halkı ve taraftarlarımız oldu. Yeni sezona büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla hazırlanıyoruz. Amacımız, şehrimizi en iyi şekilde temsil eden, mücadeleci kimliğinden ödün vermeyen ve taraftarına gurur veren bir takım oluşturmak. Bunun için her gün daha çok çalışacak, Glint Manisa Basket'i daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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