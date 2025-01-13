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Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Hedefliyor

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Hedefliyor
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Manisa Basket'in başantrenörü Kazys Maksvytis, Almanya'nın Niners Chemnitz takımıyla oynadıkları play-in etabının önemi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. İç sahada elde ettikleri galibiyetle ilerleyen takımlarının potansiyelini vurguladı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket'in başantrenörü Kazys Maksvytis, hedeflerinin son 16'ya kalmak olduğunu belirterek "İlerleyerek ve büyüyerek hedeflere doğru yürüyoruz." dedi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ardından play-in etabında Almanya'nın Niners Chemnitz takımıyla eşleşen ve Manisa'daki ilk maçı kazanarak seride 1-0 öne geçen Manisa temsilcisinin başantrenörü Kazys Maksvytis, AA muhabirine yaptığı açıklamada Almanya'daki maçı kazanıp son 16'ya kalmak istediklerini söyledi.

İç sahada oynadıkları ilk maçta, müsabakanın bitimine 2 dakika 8 saniye kala 13 sayı geride olmalarına rağmen inanılmaz bir geri dönüş yapıp rakiplerini 87-86 mağlup ettiklerini anımsatan Maksvytis, karakterlerini ortaya koyan oyuncularına teşekkür etti.

Dersler aldıklarını aktaran Maksvytis, "Sonraki maçlarda aynı şekilde gerilere düşmek istemiyoruz. Bunun tekrar etmemesi için elimizden geleni yapacağız, Bu geri dönüş karakteri, önümüzdeki lig ve Avrupa maçları için bize büyük sinyaller verdi. Her gün üzerine koyarak daha iyiye gideceğiz. İlk aşamada Chemnitz'i geçip son 16'ya kalıp oradan da adım adım ilerleyip, maç maç kazanarak gitmek bizim en büyük hedefimiz." dedi.

Maksvytis, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyi 3 liginden olduğunu dile getirerek "Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda buraya geldim, burada ilerleyerek ve büyüyerek hedeflere doğru yürüyoruz. Ligde geçen seneki gibi play-off yapmak istiyoruz, daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Hedeflerimizi gün gün, kazanarak büyütmek en doğrusu. İlk etapta ilk 10'da play-in'e kalmak, buradan da ilk 8'den play-off'lara kalıp orada ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

Takımın oyun kurucularından Yunus Emre Sonsırma da sezon içinde başantrenör değişikliği yaşadıklarını ve henüz tam potansiyellerini göstermediklerini dile getirdi.

Takımın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Yunus Emre, "Daha fazla çalışarak açıklarımızı kapatmaya çalışıyoruz. Çok potansiyelli bir takımız. Ligin ikinci yarısında gücümüzü daha fazla göstereceğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda çok fazla maç kazanıp play-off'a kalmak istiyoruz. Avrupa'da da ilk hedefimiz play-ini geçip son 16'ya kalmak. Oradan da grup aşamasında en iyi mücadeleyi verip bir üst gruba kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa Basket'in Şampiyonlar Ligi performansı

İlk kez katıldığı organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-in etabında oynama hakkı elde eden Manisa Basket, play-in etabında Niners Chemnitz'i sahasındaki ilk maçta 87-86 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin rövanş maçı, yarın TSİ 22.00'de Messe Chemnitz'de oynanacak.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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