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Manisa Basket, Normal Süresi Eşitlikle Biten Maçta UCAM Murcia'yı Geçti

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Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manisa Basket, normal süresi 85-85 sona eren maçı uzatmada 103-97 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Manisa Basket'te Saben Lee 36 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda normal süresi 85-85 eşitlikle biten ilk hafta maçında Manisa Basket, konuk olduğu İspanyol UCAM Murcia'yı 103-97 yendi.

Murcia Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 22-21 üstün tamamlayan Manisa Basket, devreyi de 44-42 önde bitirdi. Son periyoda 66-63 üstünlükle giren UCAM Murcia, son periyotta farkı 10 sayıya (81-71) çıkarmasına rağmen Manisa Basket, bitime 7 saniye kala 85-84 üstünlük kurdu.

Normal süresi 85-85 eşitlikle biten müsabakanın ilk uzatma periyodunda daha etkili oynayan Manisa Basket, karşılaşmadan 103-97 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Dylan Ennis'in 23 sayı ile oynadığı müsabakada Manisa Basket'te Saben Lee 36 sayı atarak müsabakanın en skorer ismi oldu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

UCAM Murcia Basketbol manisa

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