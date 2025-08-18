Manisa Basket, NBA Tecrübesi Olan Jay Scrubb'ı Kadrosuna Kattı

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, NBA'de Los Angeles Clippers ve Orlando Magic takımlarında oynayan Jay Scrubb'ı transfer etti. 35 yaşındaki guard, daha önce G-League'de Maine Celtics forması giymişti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket, kariyerinde NBA tecrübesi de bulunan guard Jay Scrubb'ı transfer etti. NBA'de Los Angeles Clippers ve Orlando Magic takımlarında 2020-2023 arasında 24 maça çıkan 35 yaşında, 1.93 boyundaki Scrubb, son olarak G-League'de Maine Celtics forması giydi. Daha önce genel menajerliğe Özgün Önver, antrenörlüğe Sırp çalıştırıcı Oliver Kostic'i getiren Manisa ekibi iç transferde Buğra Çal, dış transferde Maozinha Pereira, Judah Mintz, Kristupas Zemaitis, Isaiah Mobley ve Yiğit Onan'la anlaşmıştı.

