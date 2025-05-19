Manisa Basket Küme Düşmekten Son Anda Kurtuldu

Manisa Basket Küme Düşmekten Son Anda Kurtuldu
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Manisa Basket, Süper Ligi'ndeki son maçında Yalovaspor'u 107-89 yenerek küme düşmekten kurtuldu. Takım, yeni sezona yapılan bir değişimle girmeyi planlıyor.

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket küme düşmekten son hafta kurtulmayı başardı. Şirketleşip Avrupa'da ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiği sezonda inişli çıkışlı grafik sergileyip ligde istikrarı yakalayamayan Manisa ekibi, son maçta küme düşen Yalovaspor'u 107-89 yenerek kurtuluşunu ilan etti. Ligi 11 galibiyetle tamamlayan Manisa Basket'in yeni sezona yeni yapılanmayla girmesi bekleniyor. Manisa temsilcisinde yönetimin yine değişmesi gündemde. Kulübün yine devredileceği veya yeniden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesine geçeceği iddia ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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