Manisa Basket'in rakibi Trabzonspor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta evinde Anadolu Efes'e mağlup olan Glint Manisa Basket yarın zorlu Trabzonspor deplasmanında terleyecek. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da start alacak. Ligde Manisa Basket'in 7 galibiyeti bulunurken son 12 maçın 11'ini kazanmayı başaran Karadeniz temsilcisi 15 galibiyetle Play-Off hattında dördüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
