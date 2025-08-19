Manisa Basket, İbrahim Ethem Yılmaz'ı Kadrosuna Kattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Basket, Gaziantep Basketbol'dan genç guard İbrahim Ethem Yılmaz'ı transfer etti. 21 yaşındaki oyuncu, Gaziantep altyapısında yetişerek gençler liginde başarı elde etti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Manisa Basket, Gaziantep Basketbol'dan İbrahim Ethem Yılmaz'ı kadrosuna kattı. 21 yaşında, 1.92 boyundaki guard altyapısında yetiştiği Gaziantep ekibinde daha önce Basketbol Gençler Ligi'nde sayı krallığı yaşadı. İbrahim Ethem, daha önce Jay Scrubb, Maozinha Pereira, Judah Mintz, Kristupas Zemaitis, Isaiah Mobley'le anlaşan Manisa ekibinde Yiğit Onan'dan sonra ikinci yerli transfer oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.