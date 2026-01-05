Manisa Basket nefes aldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket art arda 5 mağlubiyetin ardından kritik maçta güçlü rakibi Galatasaray'ı evinde 86-75 mağlup ederken düşme hattına gerilemekten de kurtuldu. Hayati öneme sahip galibiyetle 14 haftada 4 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, düşme hattındaki Karşıyaka'yı alt basamağında tutmayı başardı. Manisa Basket geçen hafta Oliver Kostic'in yerine göreve gelen Antrenör Serhan Kavut yönetiminde ilk galibiyetini de aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor