Manisa Basket nefes aldı
BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket, art arda 5 mağlubiyetin ardından Galatasaray'ı 86-75 mağlup ederek düşme hattından çıktı. Takım, yeni antrenörü Serhan Kavut ile ilk galibiyetini aldı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket art arda 5 mağlubiyetin ardından kritik maçta güçlü rakibi Galatasaray'ı evinde 86-75 mağlup ederken düşme hattına gerilemekten de kurtuldu. Hayati öneme sahip galibiyetle 14 haftada 4 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, düşme hattındaki Karşıyaka'yı alt basamağında tutmayı başardı. Manisa Basket geçen hafta Oliver Kostic'in yerine göreve gelen Antrenör Serhan Kavut yönetiminde ilk galibiyetini de aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
