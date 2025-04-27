Manisa Basket, Beşiktaş'a Yenilerek Düşme Hattına Geriledi
Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, Beşiktaş karşısında 82-80 mağlup oldu. Son 3 maç öncesi 8 galibiyetle düşme potasında kalan Manisa'nın yönetimi, hakem hatalarına tepki gösterdi.
SON 3 sezondur mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattına gerileyen Manisa Basket, deplasmanda güçlü rakibi Beşiktaş'a 82-80 yenildi. Manisa ekibi son 3 maç öncesi 8 galibiyetle düşme potasında kalırken yönetim karşılaşmadaki hakemlerin hatalı yönetimine büyük tepki gösterdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor