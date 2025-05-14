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Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin

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Önümüzdeki sezon kanat forvet transferi yapacak olan Süper Lig devi Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. İngiliz oyuncu Raheem Sterling'in menajeri, Sarı-lacivertliler ile temasa geçerek yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına gaz verdi. Gelecek sezon kanat forvet transferinde nokta atışı yapmak isteyen Kanaryaya sürpriz bir öneri geldi.

FENERBAHÇE'YE TEKLİF EDİLDİ

Premier Lig devi Arsenal'de kiralık olarak forma giyen Chelseali yıldız Raheem Sterling'in menajeri, Fenerbahçe için harekete geçti. Sarı-lacivertliler ile temasa geçen Sterling'in menajeri, Chelsea'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti.

Manejerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin

MOURİNHO SICAK BAKIYOR

Öte yandan Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Sterling transferine pozitif yaklaştı. Kanarya'nın bu transfer için hamle yapması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 27 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 1 gol atarken, 5 golün de pasını verdi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Sterling'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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