Bu kez unutulmadı! Nicolo Zaniolo'ya milli takım müjdesi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya milli takım müjdesi geldi. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 23 yaşındaki futbolcuyu, milli takım kafilesine dahil etti.

11 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Teknik direktör Mancini, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı. Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı.

İtalya Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer aldı:



Donnarumma, Meret, Vicario, Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo, Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 10 maçta görev alan 23 yaşındaki yıldız, söz konusu mücadelelerde 3 gol kaydetti.