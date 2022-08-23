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Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1'lik skorla geçti

Spor Haberleri

Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1'lik skorla geçti

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda Liverpool'u konuk eden Manchester United, 16. dakikada Jadon Sancho'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester United, 53. dakikada Marcus Rashford'un fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Konuk takım Liverpool, karşılaşmanın 81. dakikasında Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın golüyle farkı bire indirdi: 1-2

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca Manchester United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligdeki iki maçından da mağlup ayrılan Manchester United ilk 3 puanı alırken, Liverpool 3. maçında da galibiyet elde edemeyerek 2 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Bilal Acar - Spor

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