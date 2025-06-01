Manchester United, Matheus Cunha'yı Transfer Etti
Manchester United, Wolverhampton ile anlaşarak Brezilyalı forvet Matheus Cunha'yı kadrosuna kattı. 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi aktive edilerek yapılan transferde oyuncu ile 5 yıllık kontrat imzalandığı iddia ediliyor. Cunha, bu sezon Wolverhampton ile 36 maçta 17 gol attı.
İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) kulübü Manchester United, Matheus Cunha'nın transferi için Wolverhampton Wanderers ile anlaşmaya vardı.
Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile yapılan anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.
İngiliz basını ise Manchester United'ın, Cunha'nın sözleşmesindeki 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini aktive ederek 26 yaşındaki forveti kadrosuna kattığını ve 5 yıllık bir kontrata imza attırdığını iddia eti.
2023 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den Wolverhampton'a transfer olan Cunha, bu sezon kulübü adına 36 maçta 17 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor