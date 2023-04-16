Manchester United kapıyı gösterdi! Weghorst, yeniden Süper Lig'e dönüyor

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Kırmızı Şeytanlar'da kalmasına ihtimal verilmeyen ve bonservisi Burnley'de olan Hollandalı golcünün yeniden siyah-beyazlılara kiralanabileceği iddia edildi.

Manchester United'dan teklif alınca ara transfer döneminde Beşiktaş ile yollarını ayıran Wout Weghorst, yeniden siyah-beyazlı formayı giyebilir.

YENİDEN BEŞİKTAŞ'A KİRALANABİLİR

The Sun'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Weghorst'u yeniden kadrosuna katmak istiyor. Hollandalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Burnley, Weghorst'u yeniden Beşiktaş'a kiralayabilir.

WEGHORST'UN KARNESİ

Wout Weghorst bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıktı. Hollandalı golcü bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.