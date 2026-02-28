Manchester United iftar yemeği düzenledi

Premier Lig devi Manchester United Kulübü, Ramazan ayı kapsamında statta iftar organizasyonu düzenledi. Etkinlikte yaşanan bir detay ise geceye damga vurdu.

STAT HOPARLÖRÜNDEN EZAN OKUNDU

İftar saatinin gelmesiyle birlikte stat hoparlörlerinden ezan sesi yükseldi. Ezanın tamamlanmasının ardından davetliler hep birlikte oruçlarını açtı. O anlar hem katılımcılar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

PAYLAŞIMLAR BEĞENİ TOPLADI

Organizasyondan paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çok sayıda kullanıcı, kulübün farklı kültür ve inançlara yönelik bu yaklaşımını takdir eden mesajlar paylaştı.

O anlardan kareler: