Haberler

Manchester United iftar yemeği düzenledi

Manchester United iftar yemeği düzenledi Haber Videosunu İzle
Manchester United iftar yemeği düzenledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester United Kulübü, Ramazan ayında stadyumunda bir iftar organizasyonu düzenledi. İftar saatinin gelmesiyle birlikte stadyum hoparlörlerinden ezan sesi yükseldi. Ezanın tamamlanmasının ardından davetliler oruçlarını birlikte açtı. Organizasyondan paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, kulübün bu çeşitlilik ve hoşgörü gösteren yaklaşımını takdir etti.

  • Manchester United Kulübü, Ramazan ayı kapsamında statta iftar organizasyonu düzenledi.
  • İftar saatinin gelmesiyle birlikte stat hoparlörlerinden ezan okundu.
  • Davetliler, ezanın tamamlanmasının ardından hep birlikte oruçlarını açtı.

Premier Lig devi Manchester United Kulübü, Ramazan ayı kapsamında statta iftar organizasyonu düzenledi. Etkinlikte yaşanan bir detay ise geceye damga vurdu.

STAT HOPARLÖRÜNDEN EZAN OKUNDU

İftar saatinin gelmesiyle birlikte stat hoparlörlerinden ezan sesi yükseldi. Ezanın tamamlanmasının ardından davetliler hep birlikte oruçlarını açtı. O anlar hem katılımcılar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

PAYLAŞIMLAR BEĞENİ TOPLADI

Organizasyondan paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çok sayıda kullanıcı, kulübün farklı kültür ve inançlara yönelik bu yaklaşımını takdir eden mesajlar paylaştı.

O anlardan kareler:

Manchester United iftar yemeği düzenledi

Manchester United iftar yemeği düzenledi

Manchester United iftar yemeği düzenledi

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

darısı bizim chp başına desem özel kızar galiba

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErsin:

helal olsun bizim kulüplerden iyiler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat black:

İnsanların yönetenlerin birbirine olan saygısını ecnebilerde görürken kendi ülkemizde düşmanlaştırılmasını ayrıştırmaya çalışılmasını anlamak zor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esnafın bir çağrısı var! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül

Esnafın bir çağrısı var! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu

Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
Esnafın bir çağrısı var! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül

Esnafın bir çağrısı var! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu

Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı

Komşu ülkenin liderine şok! Tasını tarağını topladı, saraydan ayrıldı