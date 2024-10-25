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Manchester United'da Fenerbahçe maçı sonrası beklenmedik ayrılık

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İngiliz basınında çıkan iddialara göre, Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde berabere kalan Manchester United, forvet oyuncusu Joshua Zirkzee ile yollarını ayırma kararı aldı. Temmuz ayında Bologna'dan transfer olan Zirkzee, United formasıyla çıktığı 11 maçta sadece bir kez gol atabildi.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde dün gece Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Joshua Zirkzee, ile yollarını ayırma kararı aldı.

İNGİLİZLER YAZDI

Öte yandan İngiliz basınında, Manchester United ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. BBC Sport'ta yer alan haberde İngiliz devinde olası şok ayrılık duyuruldu.

Manchester United'da Fenerbahçe maçı sonrası beklenmedik ayrılıkJoshua Zirkzee

SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Söz konusu haberde, "Manchester United'ın zor durumdaki forveti Joshua Zirkzee, Old Trafford'a geldikten sadece birkaç ay sonra ocak ayında İtalya Serie A'ya geri dönebilir. Ama sadece bir şartla. Hollandalı oyuncu temmuz ayında Bologna'dan Man Utd'a transfer oldu ancak şu ana kadar bu transfer pek de planlandığı gibi gitmedi. Zirkzee, United formasıyla çıktığı 11 maçta sadece bir kez gol atabildi.

Manchester United'da Fenerbahçe maçı sonrası beklenmedik ayrılık
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Manchester United Fenerbahçe Manchester Bologna Spor

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