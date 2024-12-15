Manchester United, City'yi 2-1 Geçti

Premier Lig'in 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Manchester United deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Manchester United ile karşı karşıya geldi. City 36. dakikada Gvardiol'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 86. dakikasında ceza sahası içinde Amad Diallo yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltı atışını gole çeviren Bruno Fernandes, Manchester United'a eşitliği getirdi. İki dakika sonra da Diallo'nun golüyle de United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 22'ye yükseltirken, kötü gidişatını sürdüren City ise 27 puanda kaldı. - İSTANBUL