Manchester United, Carlos Baleba'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Brighton'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, Kamerunlu milli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınına göre Manchester United, bu transfer için Brighton'a 70 milyon sterlin ödeyecek.

Kaynak: AA