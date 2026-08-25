Haberler

Manchester United, Carlos Baleba'yı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Brighton'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Brighton'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, Kamerunlu milli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınına göre Manchester United, bu transfer için Brighton'a 70 milyon sterlin ödeyecek.

Kaynak: AA
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş

Birlikte can veren kız kardeşlerle ilgili kahreden detay
Cem Küçük soruşturmasında 'sahte Forbes haberi' detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş

"Forbes'a çıktı" dediği isimden gelen paraya bakın
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi
Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti