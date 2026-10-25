Manchester United, Bournemouth'a 3-0 yenilip 8 maçtır kazanamaz hale geldi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester United, sahasında Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu.

Lisandro Martinez'in yönetimi, ardından kaptan Bruno Fernandes'in teknik direktör Michael Carrick'i eleştirmesiyle krizin giderek derinleştiği Manchester United, ligde Bournemouth'a farklı yenilerek galibiyet hasretini tüm kulvarlarda 8 maça çıkardı.

Konuk ekip, 38. dakikada Rayan, 43. dakikada Marcus Tavernier ve 71. dakikada Evanilson'un golleriyle üç puana uzandı.

Old Trafford'daki son 4 maçının hepsinde en az 3 gol atan Bournemouth, bu karşılaşmaların üçünü kazandı.

Teknik direktör Carrick, Fernandes'in oynamamasını "futbol açısından alınmış bir karar" olarak değerlendirirken, maç sırasında ısınmaya gönderilen Portekizli futbolcu oyuna girmedi.

Liverpool, Anfield Road'da ilk galibiyetini aldı

Sahasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı ağırlayan Liverpool, rakibini 2-0 yenerek ligde bu sezon ilk iç saha galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Pascal Gross (kendi kalesine) ve 21. dakikada Alexander Isak attı.

Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlanarak yerini Costinha'ya bıraktı.

Oli McBurnie, bu sezon ilk golünü attı

Ligin yeni ekibi Hull City, öne geçtiği maçta sahasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Oli McBurnie, 24. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Konuk takımın golünü ise 63. dakikada Dango Ouattara kaydetti.

Newcastle United, başkentten 3 puanla döndü

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle baskı altındaki iki teknik adamın karşı karşıya geldiği maçta Newcastle United, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

Konuk ekip, 47. dakikada William Osula ve 58. dakikada Harvey Barnes'ın golleriyle 6 yıl sonra Selhurst Park'taki ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA