Manchester United, Benjamin Sesko'yu Kadrosuna Kattı

Premier Lig ekibi Manchester United, Slovenyalı forvet Benjamin Sesko'yu 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızılar, son olarak Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Sloven forvet Benjamin Sesko'yu transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 2030 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Benjamin Sesko, Manchester United tarihinin çok özel olduğunu, gelecek adına da heyecanlandığını dile getirdi. Kulübe geldiği andan beri pozitif enerji aldığını söyleyen Sloven forvet, hedeflerini gerçekleştirmek için harika bir yerde olduğunu söyledi. Genç oyuncu son olarak başarıya ulaşmak için de sabırsızlandığını ifade etti.

Slovenya milli takım tarihinde en genç forma giyen oyuncu olan Sesko, 41 kez giydiği milli formayla 16 gole imza attı. Başarılı forvet geçtiğimiz sezon da Leipzig formasıyla 21 gol, 6 asistlik performansa imza attı. - İSTANBUL