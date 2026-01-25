Haberler

Manchester United, Arsenal'ı 3-2 mağlup etti

Manchester United, Arsenal'ı 3-2 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Arsenal'ı 3-2 yenerek yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Arsenal ise sezonun 3. mağlubiyetini aldı.

Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı 3-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal ile Manchester United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, müsabakanın 29. dakikasında Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk takım 37. dakikada Bryan Mbeumo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda 50. dakikada Patrick Dorgu'nun kaydettiği golle Manchester United 2-1 öne geçti. Arsenal, mücadelenin 84. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağlarken, Manchester temsilcisi 87. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Manchester United, puanını 38 yaptı ve 4. sırada yer alıyor. Ligde 7 maç sonra kaybeden Arsenal ise bu sezonki 3. mağlubiyetini alırken, haftayı 50 puanla liderlik koltuğunda kapadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü

Ateşkesin uzadığı Suriye'de SDG'den tansiyonu yükseltecek hamleler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti! Evinde vahşice öldürdü
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti! Evinde vahşice öldürdü
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi