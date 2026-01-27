Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber
Manchester United'ın genç futbolcusu Patrick Dorgu'nun sakatlığı beklenenden daha ciddi. The Athletic'in haberine göre 21 yaşındaki oyuncunun hamstring sakatlığı yaşadığı ve yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
- Patrick Dorgu bu sezon Manchester United formasıyla 24 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
DORGU'DAN MANCHESTER UNITED'A KÖTÜ HABER
Manchester United'da sakatlığı bulunan Patrick Dorgu'nun durumu netleşti. The Athletic'in haberine göre 21 yaşındaki futbolcunun sakatlığının ilk değerlendirmelere göre daha ciddi olduğu ortaya çıktı.
10 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
Yapılan kontroller sonrası Dorgu'nun hamstring sakatlığı yaşadığı ve yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Genç oyuncunun bu süreçte önemli maçlarda takımını yalnız bırakacağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Patrick Dorgu, bu sezon Manchester United formasıyla 24 maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.