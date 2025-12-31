Manchester United'a sahasında büyük şok

Manchester United, Old Trafford'da Wolverhampton karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Premier Lig'in 19. haftasında oynanan mücadele 1-1 sona ererken, konuk ekip 11 maç aradan sonra puanla tanıştı.

OLD TRAFFORD'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhampton'u konuk etti. Old Trafford'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Manchester United, 27. dakikada Joshua Zirkzee'nin golüyle öne geçti. Wolverhampton ise 45. dakikada Ladislav Krejci'nin golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Manchester United puanını 30'a yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Bu beraberlikle Wolverhampton ise ligde 11 maç sonra ilk kez puan aldı. Konuk ekip 3 puanla son sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Manchester United, ligde bir sonraki hafta Leeds deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise sahasında West Ham'ı ağırlayacak.