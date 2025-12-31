Manchester United'a sahasında büyük şok

Haberler

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhampton'a karşı beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Mücadele 1-1 sona ererken, Wolverhampton 11 maç aradan sonra puanla tanıştı. Manchester United, 27. dakikada Joshua Zirkzee'nin golüyle öne geçti. Ancak Wolverhampton, 45. dakikada Ladislav Krejci'nin golüyle eşitliği sağladı.

OLD TRAFFORD'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Manchester United puanını 30'a yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Bu beraberlikle Wolverhampton ise ligde 11 maç sonra ilk kez puan aldı. Konuk ekip 3 puanla son sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Manchester United, ligde bir sonraki hafta Leeds deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise sahasında West Ham'ı ağırlayacak.

hristiyanlar bile noelde maç yapıyor bizim yabancı oyuncuları iki hafta kala ülkelerine yolluyoruz

