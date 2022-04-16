Manchester City ve Liverpool'dan futbol resitali! 5 gollü maçta finale yükselen takım belli oldu
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Wembley'de oynanan mücadeleye fırtına gibi başlayan kırmızılar ilk yarıyı 3-0 önde kaparken, ikinci yarı da Pep Guardiola'nın öğrencilerinin attığı 2 gol final için yeterli olmadı.
Manchester City ile Liverpool, FA Cup yarı finalinde Wembley'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kırmızılar, 3-2 kazanarak finale yükseldi.
MANE DUBLE YAPTI
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ibrahima Konate ile 17 ve 45. dakikalarda Sadio Mane kaydetti. Manchester City'nin golleri ise 47. dakikada Jack Grealish ve 90. dakikada Bernardo Silva'dan geldi. Bu sonucun ardından Liverpool FA Cup'ta adını finale yazdırdı.