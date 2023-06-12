Manchester City, sezonu 3 kupayla kapattı ve şehir turu attı

İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanan Manchester City, Premier Lig, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile sezonu 3 kupayla tamamladı. Teknik Direktör Pep Guardiola ve oyuncular, üstü açık otobüsle şehir turu atarak taraftarlarıyla buluştu.

- Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City, şehir turu attı

MANCHESTER - İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanan Manchester City, sezonu 3 kupayla kapatmanın sevincini üstü açık otobüsle şehir turu atarak kutladı.

İngiltere ekibi Manchester City, Premier Lig, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile sezonu 3 kupayla tamamladı. Teknik Direktör Pep Guardiola ve oyuncular tarihi bir sezonu geride bırakırken, üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Manchester kentinde düzenlenen organizasyonda taraftarlarıyla bir araya gelen Maviler, üzerinde 'Treble Winners' yazılı otobüsle Oxford meydanına geldi. Yağışlı havaya rağmen alanda toplanan taraftarlar, oyuncuları ve teknik ekibi karşılamak üzere otobüsü bekledi.