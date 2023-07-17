Manchester City'nin yıldız futbolcusu Mahrez, tatil için Antalya'yı tercih etti
Spor Haberleri
Manchester City'nin Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez, tatil için Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Regnum Carya Otel'i seçti. Geçtiğimiz sezon 3 kupa kazanan Mahrez, bir haftalık tatilini burada geçirecek. Daha önce de birçok ünlü futbolcu aynı otelde tatil yapmıştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, tatil için Antalya'yı seçti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Spor
Regnum Carya Manchester Antalya Riyad Spor Haberler