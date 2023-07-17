Manchester City'nin yıldız futbolcusu Mahrez, tatil için Antalya'yı tercih etti

Manchester City'nin Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez, tatil için Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Regnum Carya Otel'i seçti. Geçtiğimiz sezon 3 kupa kazanan Mahrez, bir haftalık tatilini burada geçirecek. Daha önce de birçok ünlü futbolcu aynı otelde tatil yapmıştı.