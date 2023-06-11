Manchester City'nin İtalyan antrenörü Enzo Maresca'nın babası Şampiyonlar Ligi finalinden sonra kayboldu

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu tarihi zaferin hemen ardından yaşanan olay İtalyan basınında gündem oldu. Manchester City'nin İtalyan antrenörü Enzo Maresca'nın final maçı için Türkiye'ye getirdiği babası kutlamalar sırasında kayboldu. Yaşanan gelişme üzerine kutlamalara ara verilirken, Maresca'nın babasının kısa süre içinde bulunmasıyla eğlence kaldığı yerden devam etti.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i mağlup ettiği maçın ardından, teknik ekibin İtalyan antrenörü Enzo Maresca'nın babası İstanbul'da kayboldu.

KUTLAMALARA ARA VERİLDİ

Celtic'te antrenör olarak göreve getirilmesi gündemde olan Maresca, tarihi maç için babasını da yanında Türkiye'ye getirdi. City, Rodri'nin ikinci yarıdaki golüyle maçı 1-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi kupasın ilk kez müzesine götürme başarısını gösterdi. Ancak Maresca'nın kutlamaları, babasının kaybolduğunun anlaşılması üzerine durdu.

Maresca'nın gelecek sezon İskoç ekibi Celtic'te görev yapması bekleniyor.

KISA SÜRE İÇİNDE BULUNDU AMA...

İstanbul'daki polis ekipleri durumdan haberdar edildi ve Maresca'nın babası aranmaya başladı. İtalyan basınındaki son bilgilere göre, Maresca'nın babası kısa süre içerisinde bulundu. Maresca'nın babasının nasıl kaybolduğuna dair detaylar henüz netlik kazanmazken, İngiliz ekibinde kısa süreli kriz yaşandığı öğrenildi.