Manchester City'nin acıması yok! Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i paramparça ettiler
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, Bayern Münih'i 3-0'lık skorla mağlup etti. City'nin gollerini Rodri, Bernardo Silva ve Erling Haaland kaydetti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Çeyrek finalde sonucu en çok merak edilen eşleşmede Manchester City ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. City, Bayern Münih'i rahat bir oyunla mağlup etti.
Manchester City, 27. dakikada Rodri'nin olağanüstü golüyle maçta 1-0 öne geçti. İngiliz devi ilk yarıyı tek farklı üstünlükle kapattı.
İkinci yarıda baskısını iyice artıran City, 70'de Bernardo Silva'nın golüyle 2-0'ı buldu. Bernardo'ya asist yapan Erling Haaland 76'da sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan Çarşamba günü Almanya'da oynanacak. Münih, mucizevi bir geri dönüşe imza atmak zorunda.