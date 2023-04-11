Manchester City'nin acıması yok! Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i paramparça ettiler

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Çeyrek finalde sonucu en çok merak edilen eşleşmede Manchester City ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. City, Bayern Münih'i rahat bir oyunla mağlup etti.

PERDEYİ RODRI AÇTI

Manchester City, 27. dakikada Rodri'nin olağanüstü golüyle maçta 1-0 öne geçti. İngiliz devi ilk yarıyı tek farklı üstünlükle kapattı.

ART ARDA GOLLER

İkinci yarıda baskısını iyice artıran City, 70'de Bernardo Silva'nın golüyle 2-0'ı buldu. Bernardo'ya asist yapan Erling Haaland 76'da sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

RÖVANŞ HAFTAYA

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan Çarşamba günü Almanya'da oynanacak. Münih, mucizevi bir geri dönüşe imza atmak zorunda.