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Manchester City - Manchester Utd maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Manchester Utd maçı nereden izlenir?

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Manchester City - Manchester Utd maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Manchester City - Manchester Utd maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Manchester Utd maçı ne zaman?

3 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Manchester City - Manchester Utd maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Manchester City - Manchester Utd maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Manchester City - Manchester Utd CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Manchester City- Manchester Utd maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City- Manchester Utd maçı ne zaman?

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UTD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Manchester United arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 3, Idman TV ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 3, Digiturk platformunda 79. kanalda, Kablo TV'de 234. numaralı kanalda yer alarak, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Idman TV ise Azerspace 46E numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır. Aynı şekilde beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek numaralı kanallar arasında bulunmaktadır.

Manchester City-Manchester United maçı, 03 Mart Pazar günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 18:30'da başlayacaktır. Maç, Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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