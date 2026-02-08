Haberler

Premier Lig'de Manchester City, Liverpool'u uzatma dakikalarında bulduğu golle yendi

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, Liverpool'u 90+3. dakikada Erling Haaland'ın penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Dominik Szoboszlai'nin 74. dakikada attığı golle Liverpool öne geçti fakat Manchester City'den Bernardo Silva'nın eşitliği sağladığı gol sonrası Haaland, uzatmalarda penaltıdan galibiyeti getirdi. Liverpool'da Szoboszlai, maç sonunda kırmızı kart gördü.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool'u uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 yendi.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Liverpool, 74. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle öne geçerken Manchester City, 84. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle beraberliği sağladı: 1-1.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran konuk ekip, 90+3. dakikada Erling Haaland'ın penaltı golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın 90+13'üncü dakikasında Liverpool'da Dominik Szoboszlai, kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Manchester City, puanını 50'ye çıkarırken Liverpool, 39 puanla 6. sırada kaldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
