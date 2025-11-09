Haberler

Manchester City, Liverpool'a şans tanımadı

Manchester City, Liverpool'a şans tanımadı
Güncelleme:
Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında evinde mücadele ettiği Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Manchester puanını 22'ye çıkardı ve lider Arsenal'ı takibini sürdürdü.

  • Manchester City, Liverpool'u Premier Lig'in 11. haftasında 3-0 mağlup etti.
  • Manchester City, ligde 22 puana ulaşarak lider Arsenal'ı takip ediyor.
  • Erling Haaland, Premier Lig'de bu sezon 14. golünü attı.

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

3 GOLLÜ NEFES KESEN MAÇ

Ev sahibinde müsabakanın 13. dakikasında Erling Haaland penaltı kaçırırken, 29. dakikada ise takımını 1-0 öne geçirdi. Manchester ekibi, maçın 45+3. dakikasında da Nicolas Gonzalez'in kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının 63. dakikasında Jeremy Doku'nun golüyle farkı 3'e çıkaran Manchester City, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

CİTY ZİRVE TAKİBİNE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla ligde üst üst 2, toplamda 7. galibiyetini elde eden Manchester puanını 22'ye çıkardı ve lider Arsenal'ı takibini sürdürdü. Liverpool ise ligdeki 5. yenilgisini aldı ve 18 puanla 8. sırada bulunuyor.

BU SEZON 14. GOLÜNÜ ATTI

Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland, Premier Lig'deki 14. golünü kaydetti ve krallık yarışında liderliğini sürdürdü.

