Manchester City, Leeds United'ı 3-2 Mağlup Etti
İngiltere Premier Lig'de yapılan maçta Manchester City, sahasında Leeds United'ı 3-2 yenerek puanını 25'e çıkardı. Leeds United ise 11 puanda kaldı.
Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 1 ve 90+1. dakikalarda Phil Foden ile 25. dakikada Josko Gvardiol atarken, konu takımın golleri 49. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 68. dakikada Lukas Nmecha'dan geldi.
Manchester City bu galibiyetle puanını 25 yaptı, düşme hattındaki Leeds United ise 11 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor