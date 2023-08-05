Manchester City, Josko Gvardiol'u transfer etti

Manchester City, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'ten Josko Gvardiol'u 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Gvardiol, tarihin en pahalı defans oyuncusu oldu.

Manchester City, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'ten Josko Gvardiol'u 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester City, transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz temsilcisi, Mateo Kovacic'in ardından 2'nci transferini de resmiyete kavuşturdu. Manchester ekibi, son olarak RB Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Josko Gvardiol ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Josko Gvardiol, Manchester City'de 24 numaralı formayı giyecek.