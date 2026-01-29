Haberler

Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü

Güncelleme:
Pep Guardiola'nın, Manchester City–Galatasaray maçının ardından Okan Buruk'un yanağına şaka yaparcasına vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

  • Manchester City, Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında deplasmanda 2-0 yendi.
  • Maçın bitiş düdüğünden sonra teknik direktörler Pep Guardiola ve Okan Buruk saha içinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
  • Pep Guardiola, Okan Buruk'un yanağına şaka yaparcasına vurduğu anlar kameralara yansıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından ise teknik direktörler Pep Guardiola ve Okan Buruk arasındaki diyalog dikkat çekti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki teknik adam saha içinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bu sırada Pep Guardiola'nın, Okan Buruk'un yanağına şaka yaparcasına vurduğu anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Guardiola'nın bu samimi hareketi kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı. Futbolseverler, iki teknik adam arasındaki bu dostane görüntüleri sporun centilmen yüzü olarak değerlendirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
