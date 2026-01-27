Haberler

Manchester City, Galatasaray maçına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Pep Guardiola liderliğindeki idman, ısınma ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

"Maviler" yarın Etihat Stadı'nda TSİ 23.00'te yapılacak müsabaka öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. City Futbol Akademi'de yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Manchester City, bu antrenmanla hazırlıkları tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi