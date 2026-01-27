Manchester City, Galatasaray maçına hazır
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Pep Guardiola liderliğindeki idman, ısınma ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
"Maviler" yarın Etihat Stadı'nda TSİ 23.00'te yapılacak müsabaka öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. City Futbol Akademi'de yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.
Teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Manchester City, bu antrenmanla hazırlıkları tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti.