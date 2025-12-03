Premier Lig'deki gol düellosunu Manchester City kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Fulham'ı 5-4 mağlup ederek lider Arsenal ile puan farkını 2'ye indirdi. Erling Haaland, bu maçta attığı golle 111. maçında 100. golüne ulaşarak en hızlı bu başarıya ulaşan futbolcu oldu.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 5-4 mağlup etti.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44 ve 48. dakikalarda Phil Foden ile 54. dakikada Sander Berge (kendi kalesine) attı.
Güney Londra temsilcisinin golleri ise 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi, 72 ve 78. dakikalarda Samuel Chukwueze'den geldi.
Erling Haaland, Premier Lig'deki 111. maçında 100. golünü atarak bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Bu alanda rekor, 124 maçla Alan Shearer'a aitti.
Manchester City bu galibiyetle puanını 28'e çıkararak lider Arsenal ile farkı 2'ye indirdi. Fulham ise 17 puanda kaldı.