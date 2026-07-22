İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester City, Phil Foden ile 2030'a kadar sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Foden için "Henüz 26 yaşında olmasına rağmen, İngiliz milli oyuncu, bugüne kadar profesyonel kariyerinde kulübün inanılmaz bir şekilde 20 büyük kupa kazanmasına yardımcı olarak, City kadrosunun en uzun süre hizmet veren ve deneyimli üyelerinden biri haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

Manchester City altyapısından yetişen Foden, İngiliz temsilcisiyle birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.